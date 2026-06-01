کشف مزرعه رمز ارز از باند سارقان مسلح شهریار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا جزئیات تکان‌دهنده‌ای از یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی غرب تهران را فاش کرد؛ پرونده‌ای که با یک سرقت مسلحانه در باغات شهریار کلید خورد اما روایتگر یک شبکه‌ی مفسده‌آفرین بود که به قلب امنیت شهروندان نفوذ کرده بود.

وی افزود: همه‌چیز از یک اقدام وحشیانه در اطراف شهرستان شهریار آغاز شد. سارقان مسلح با هدف غارت محصولات کشاورزی و اموال باغداران، اقدام به سرقتی کردند که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و موجب نگرانی‌های عمومی شد. ورود این پرونده به پلیس آگاهی، تشکیل یک "کارگروه ویژه شناسایی" را در دستور کار قرار داد. ما باور داریم که هر صدای نگرانِ مردم، برای پلیس آگاهی یک فرمان عملیاتی است.

ردپای باند؛ از تخریب تا استخراج رمز ارز

رئیس پلیس آگاهی فراجا با تشریح اشراف اطلاعاتی کارآگاهان ادامه داد: تحقیقات فنی و عملیاتی نشان داد که با یک جانیان تک‌نفره طرف نیستیم. سرنخ‌ها به یک "باند حرفه‌ای" منجر شد که از عایدات سرقت‌های متعدد، نه برای مخفی‌کاری، بلکه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکارِ زیرزمینی استفاده می‌کردند. شگفت‌انگیزترین یافته، کشف یک "مزرعه استخراج غیرمجاز رمز ارز" در یکی از مخفیگاه‌های متهمین بود. این باند، پول‌های کثیفِ حاصل از ۴۰ فقره سرقت اماکن خصوصی را برای خرید ۹ دستگاه ماینر قدرتمند هزینه کرده بودند.

وی در توصیف لحظه‌ی عملیات تصریح کرد: با شناسایی دقیق مخفیگاه‌ها، ۶ تیم عملیاتی در یک هماهنگی کامل، شباهنگی اقدام به ورود به محل متهمان کردند. این عملیات غافلگیرانه منجر به دستگیری ۵ نفر از سارقان مسلح، توقیف یک دستگاه خودروی فرار و کشف انباری از اموال مسروقه (لوازم خانگی، ابزارآلات و...) شد. متهمان که فکر می‌کردند در سایه‌ی تکنولوژی و رمز ارز پنهان هستند، در مقابل هوش کارآگاهان ناچار به اعتراف شدند.

سردار قنبری ضمن خطاب به مجرمان خاطرنشان کرد: ما به سارقانی که فکر می‌کنند با تغییر روش یا پنهان کردن وجوه در تکنولوژی‌های جدید (مانند رمز ارز) می‌توانند فرار کنند، هشدار می‌دهیم: پلیس آگاهی امروز بر تمامی ابعاد اقتصادی و فناوری جرم اشراف دارد. شما نمی‌توانید پلیدترین جنایات (سرقت مسلحانه) را با تمیزترین تکنولوژی (استخراج ارز) شسته‌ریزی کنید. پایان راه‌ی شما، قفس و عدالت خواهد بود.

این مقام ارشد انتظامی به شهروندان گفت: امنیت شما خط قرمز ماست. اما همیار ما باشید. تردد مشکوک در باغات و اماکن خلوت، حتماً گزارش شود. همچنین نگهداری اموال باارزش در خانه‌های بدون امنیت مناسب، خودِ شما را در معرض خطر قرار می‌دهد. پلیس آگاهی با تمام توان در صحنه حضور دارد تا اجازه ندهد سایه‌ی باندِ "سیاه‌پوشان" بر زندگی مردم بیفتد.

وی تصریح کرد: متهمان دستگیرشده تاکنون به ۴۰ فقره سرقت در مناطق مختلف اعتراف کرده‌اند و پرونده جهت شناسایی سایر مالباختگان و پیگیری‌های قضایی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد. این عملیات، نمونه‌ی بارز توانایی پلیس آگاهی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و پیچیده است.