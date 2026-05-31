تردد خودرو با پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا گفت: بر اساس تدابیر اتخاذ شده و با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی کشور خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند که در شرایط خاص عملیاتی قرار دارند بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی و به صورت گذر موقت، امکان تردد در سراسر جغرافیای کشور را دارند.

وی اعلام کرد: خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد (گذر موقت) به طور معمول تنها مجاز به تردد در محدوده‌های تعیین‌شده همان مناطق هستند و امکان تردد در سایر نقاط کشور را ندارند. این خودروها بر اساس قوانین و مقررات جاری، صرفا در محدوده منطقه آزاد محل ثبت پلاک اجازه تردد دارند و خروج آنها از این محدوده مستلزم طی فرآیندهای قانونی مشخص است.

رئیس پلیس راهور فراجا اظهار داشت: در ابتدا قرار بود این تسهیلات تا اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد، اما با برقراری آتش‌بس و ضرورت حفظ ثبات در شرایط کشور، تصمیم بر آن شد که این وضعیت تا فرآیند عادی‌سازی کامل شرایط در کشور ادامه پیدا کند.

حسینی با بیان اینکه اعطای مجوز تردد در سراسر کشور به معنای مستثنی بودن این خودروها از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیست، خاطر نشان کرد: در صورت ارتکاب هرگونه تخلف رانندگی، اعمال قانون مطابق مقررات انجام شده و در صورت بروز تصادف و داشتن سهم تقصیر همانند سایر وسایل نقلیه مسئولیت قانونی متوجه آنها خواهد بود.