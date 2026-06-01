عید غدیر فرصتی ارزشمند برای تحکیم وحدت و تقویت همدلی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی جشن بزرگ غدیر بر اهمیت این رویداد دینی و اجتماعی تأکید و اظهار کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با هماهنگی کامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بستری را برای برگزاری مراسمی منظم و درخور شأن مردم شهرستان فراهم آورند.

وی با اشاره به جایگاه عید غدیر در فرهنگ اسلامی و نقش آن در تقویت انسجام اجتماعی افزود: عید غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ولایت، تحکیم وحدت و تقویت روحیه همدلی و مشارکت مردمی در جامعه است و باید از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد استفاده شود.

معاون سیاسی فرماندار تاکستان ادامه داد: برگزاری جشن‌های مردمی و باشکوه در مناسبت‌های مذهبی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه‌ساز تقویت پیوندهای فرهنگی و اعتقادی در جامعه است و می‌تواند در انتقال مفاهیم ارزشمند دینی به نسل جوان نقش مؤثری ایفا کند.

قنبری همچنین بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های خدمات‌رسان شهرستان تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی‌های لازم در حوزه‌های خدمات شهری، حمل‌ونقل، ترافیک، امنیت و پشتیبانی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شهروندان بتوانند در فضایی امن، منظم و مناسب از برنامه‌های جشن غدیر بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و همراهی دستگاه‌های مسئول، می‌توان زمینه برگزاری مراسمی در شأن نام و جایگاه عید غدیر را فراهم کرد و خاطره‌ای ماندگار برای شهروندان تاکستانی رقم زد.