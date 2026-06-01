روایتی از غدیر فراتر از یک واقعه تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «زیارت غدیریه» که متن عربی آن، زیارتی منسوب به امام هادی(ع) برای روز عید غدیر است، با ترجمه و تدوین سید امید مؤذنی، از سوی انتشارات به‌نشر (وابسته به آستان قدس رضوی) روانه بازار کتاب شده است. این اثر که اینک به چاپ چهارم خود رسیده، از نخستین چاپ تاکنون در مجموع ۱۴ هزار نسخه منتشر شده و یکی از منابع مهم در حوزه معارف اهل‌بیت(ع) و ادبیات زیارتی شیعه به شمار می‌آید.

زیارت غدیریه از زیارتنامه‌های امام علی(ع) است که محور آن زیارت، تولی و تبری و محتوای آن بیان فضائل امام علی(ع) است. زیارت غدیریه که از امام هادی(ع) روایت شده، از نظر سند، یکی از معتبرترین زیارات شیعه و از حیث محتوا، متنی بی‌نظیر و دربردارنده مضامینی شگرف است که همانند آن در سایر زیارات به ندرت یافت می‌شود. این کتاب، با ارائه متن عربی بسیار خوانا در صفحه مقابل ترجمه فارسی، خواننده را به بازخوانی یکی از مهم‌ترین متون زیارتی شیعه درباره امیرالمؤمنین علی(ع) و واقعه غدیر دعوت می‌کند.

در این اثر، غدیر صرفاً به‌عنوان یک واقعه تاریخی روایت نمی‌شود، بلکه به مثابه جریانی زنده و ماندگار در اندیشه اسلامی معرفی می‌شود؛ جریانی که محور آن ولایت امیرالمؤمنین(ع) است و در متن زیارت، با استناد به مفاهیم قرآنی و حقایق تاریخی، مورد تبیین قرار می‌گیرد.

در بخش ابتدایی کتاب، مفهوم و چرایی زیارت همراه با سخنان ائمه معصوم(ع) شرح داده شده و ساختار کتاب به گونه‌ای طراحی شده که مخاطب را از مرحله «آشنایی اولیه با زیارت» به «فهم عمیق‌تر از سند، محتوا و پیام‌های اعتقادی آن» برساند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب، نگاه چندلایه آن به مقوله زیارت است. مترجم اثر کوشیده است تا فراتر از یک ترجمه ساده، زیارت غدیریه را به‌مثابه یک «منشور اعتقادی» معرفی کند. در این نگاه، هر فراز از زیارت نه فقط یک جمله عبادی، بلکه یک قطعه از پازل بزرگ «ولایت» است که ابعاد مختلف تاریخی، قرآنی، کلامی و حتی سیاسی خود را آشکار می‌کند. برای نمونه،

بخش‌هایی از کتاب به تطبیق فرازهای زیارت با آیات قرآن اختصاص یافته و نشان می‌دهد که چگونه این متن، ریشه‌های عمیق خود را در کتاب آسمانی مسلمانان دارد و از این منظر، پلی میان قرآن و عترت می‌زند.

همچنین کتاب از حیث روش‌شناسی برای مخاطب امروزی جذابیت دارد؛ چرا که تلاش می‌کند میان «احساس معنوی» و «درک عقلانی» از زیارت، پیوندی منطقی برقرار سازد. بخش‌هایی از کتاب با پرسش‌هایی از جنس «چرا زیارت می‌کنیم؟» و «این زیارت چه تأثیری بر نگرش ما به تاریخ اسلام و جایگاه امامت دارد؟» آغاز می‌شوند و سپس با تکیه بر متن زیارت و روایات معصومان(ع)، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. این رویکرد پرسش‌محور و تأملی، کتاب را از یک متن صرفاً مناسکی خارج کرده و به یک ابزار آموزشی برای جلسات معرفتی، هیئت‌های دانشجویی و حلقه‌های مطالعاتی تبدیل کرده است.

بخش‌های دیگر کتاب مانند «به زیارت دوباره بیندیشیم»، «بیا و پاک شو»، «اندیشه و بینشم را اصلاح خواهم کرد» و «تغییر تمدن، مسیر ماست» نشان می‌دهند که این اثر، زیارت را نه یک متن آیینی صِرف، بلکه یک برنامه تربیتی و هویتی می‌بیند و تلاش دارد آن را به عرصه اصلاح اندیشه، تحول فردی و حتی تغییر تمدنی پیوند بزند.

کتاب «زیارت غدیریه» در قطع جیبی، ۱۲۸ صفحه و به صورت رنگی، با صفحه‌آرایی و طراحی جلد سعید کربلائی منتشر شده است. پژوهشگران معارف دینی، علاقه‌مندان به زیارت‌نامه‌ها، و مخاطبانی که به دنبال فهم روشن‌تر از جایگاه امیرالمؤمنین(ع) در منظومه اعتقادی شیعه هستند، می‌توانند نسخه فیزیکی این اثر را از سایت انتشارات به‌نشر به نشانی www.behnashr.ir تهیه کنند. همچنین نسخه دیجیتال کتاب در اپلیکیشن و سایت‌های کتابخوان به‌نشر، فیدیبو، طاقچه و فراکتاب در دسترس است.