استقرار ۳۲ موکب در مسیر جشن بزرگ غدیر تاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی عبادیپور بعد از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشن بزرگ عید غدیر خم تاکستان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد مذهبی و مردمی اظهار کرد: ۳۲ موکب در مسیر برگزاری جشن مستقر خواهند شد و خدمات فرهنگی، پذیرایی و برنامههای متنوعی را به شهروندان ارائه میکنند.
وی با بیان اینکه غدیر فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ولایت و امامت است، افزود: برنامههای فرهنگی و محتوایی باید با انسجام، هماهنگی و دقت کافی اجرا شوند و موکبها نقش مهمی در انتقال پیام غدیر، ترویج معارف اهلبیت(ع) و خدمترسانی به مردم ایفا میکنند.
مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان با اشاره به مشارکت گسترده هیئات مذهبی، مساجد، گروههای مردمی و مجموعههای فرهنگی شهرستان در برگزاری این جشن بزرگ مردمی تصریح کرد: امسال تلاش شده است علاوه بر ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای خانوادهها، برنامههای متنوع فرهنگی، معرفتی و هنری با محوریت تبیین سیره امیرالمؤمنین(ع) و فرهنگ ولایت اجرا شود تا پیام غدیر به شکلی مؤثر و ماندگار به نسل جوان منتقل شود.
عبادیپور مردمی بودن جشن غدیر را از مهمترین ویژگیهای این رویداد دانست و خاطرنشان کرد: حضور و همراهی اقشار مختلف مردم در برپایی موکبها و اجرای برنامههای فرهنگی، جلوهای از ارادت مردم شهرستان تاکستان به اهلبیت(ع) و نمادی از همبستگی اجتماعی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مشارکت گسترده مردم، جشن غدیر امسال به یکی از باشکوهترین و اثرگذارترین رویدادهای فرهنگی و مذهبی شهرستان تبدیل شود.
نظر شما