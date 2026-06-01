ذخایر بنزین آمریکا به کمترین میزان ۱۲ سال اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاهش کمسابقه ذخایر بنزین در آمریکا که چندین هفته متوالی ادامه داشته است، هشداری جدی برای بازار سوخت این کشور به همراه داشته و این در شرایطی است که تقاضای فصلی به دلیل مسافرتها به اوج خود میرسد.
این ترکیب به خودی خود به معنای کمبود بنزین نیست، اما احتمال نوسانات ناگهانی و شدید قیمت را بسیار بالا میبرد، بهویژه اگر در روند بازسازی ذخایر در آغاز فصل اوج رانندگی در آمریکا هرگونه اختلالی پیش بیاید.
طبق دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، قیمت بنزین در این کشور از زمان آغاز جنگ مشترک این کشور و رژیم اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۵۰ درصد افزایش یافته و به نزدیکی بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده و هماکنون میانگین قیمت هر گالن حدود ۴.۳۳ دلار است.
اما اکنون احتمال دارد قیمتها یک پله دیگر هم بالا بروند چرا که ۱۵ هفته متوالی کاهش ذخایر بنزین، سطح موجودی ملی انبارها را به پایینترین میزان برای این موقع از سال از سال ۲۰۱۴ رسانده است.
بر اساس این گزارش، اگر صلحی پایدار در خاورمیانه برقرار شود و تردد نفتکشها از تنگه هرمز به سرعت به حالت عادی بازگردد، میتواند از کاهش بیشتر ذخایر بنزین آمریکا جلوگیری کند و در کوتاهمدت جلوی افزایش بیشتر قیمتها را بگیرد.
اما هرگونه ازسرگیری خصومتهای نظامی که تولید و صادرات نفت خاورمیانه را بیشتر مختل کند، احتمالاً افزایش دوباره قیمت بنزین آمریکا را در این تابستان رقم خواهد زد و نگرانیهای مربوط به هزینههای زندگی را در سراسر این کشور دامن میزند.
دادههای EIA نشان میدهد که ۱۵ هفته کاهش متوالی ذخایر بنزین آمریکا از اواسط فوریه، با طولانیترین دوره کاهش ذخایر ثبتشده در تاریخ برابری میکند؛ رکوردی که پیش از این بین اواسط فوریه تا اواخر مه سال ۲۰۱۲ ثبت شده بود.
در حال حاضر ذخایر بنزین آمریکا حدود ۲۱۱.۵ میلیون بشکه است که نسبت به بیش از ۲۵۳ میلیون بشکه درست قبل از آغاز درگیری با ایران کاهش یافته و حدود ۵.۵ درصد پایینتر از میانگین پنجساله برای این موقع از سال قرار دارد.
