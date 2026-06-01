اطلاعیه قطعی آب در برخی مناطق شهر بندرعباس برای فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع مشترکین محترم شهر بندرعباس می رساند: به دلیل انجام عملیات تعمیرات خط انتقال، آب شرب مشترکین محلات چاهستانی ها، آیت الله غفاری، آزاد شهر، زیباشهر، نایبند شمالی، فرودگاه قدیم، آزادگان و تمامی محلات حد فاصل خور گورسوزان تا اسکله باهنر(شمال و جنوب بلوارهای امام خمینی و پاسداران، ۲۲بهمن، محله شمیلی ها، اوزی ها، حد فاصل چهارراه فاطمیه تا چهارراه سازمان، تمامی محلات کمربندی، سورو، پشت شهر، دوهزار، ششصد دستگاه، پل خواجو، سه راه جهانبار و... از ساعت ۶ صبح الی ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد شد.

همچنین آب شرب محلات شهرک سجادیه، طلائیه فاز دو، کوی نیایش، شهرک امام رضا، شهرک اندیشه، شهرک نور، کوی آیت الله بروجردی، سایت های پایین شهرک پیامبر اعظم، و ضلع شرقی بلوار راه آهن، روستای تل سیاه، جمال احمد، قلاتو، بارغین، بوستانو و صنایع پالایشگاه، فولاد، آلومینیوم و نگین ترابران از ساعت ۶ صبح سه شنبه به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

لذا ضمن عذر خواهی و قدردانی از صبوری مردم، از مشترکین محترم تقاضا می شود، نسبت به ذخیره مخازن آب منازل خود و مدیریت مصرف اقدام نمایند.