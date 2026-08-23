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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

اطلاعیه قطعی آب در محله‌های واقع در شمال خیابان کمربندی بندرعباس

اطلاعیه قطعی آب در محله‌های واقع در شمال خیابان کمربندی بندرعباس

بندرعباس- روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اطلاعیه ای در رابطه با قطعی آب در محله‌های واقع در شمال خیابان کمربندی بندرعباس صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان آمده است: به اطلاع مشترکین محترم شهر بندرعباس می‌رساند، به دلیل انجام تعمیرات و اصلاح خط انتقال آب شرب ۴۰۰ م م فولادی واقع در محدوده خور گور سوزان، آب شرب مناطق واقع در شمال خیابان کمربندی بندرعباس، حدفاصل دوراهی ایسینی تا سه‌راه برق، شامل کوچه‌های فتوح، آدینه، آیندگان، ۲۰ متری شاهد، صحیفه، بسیج، پارسا و ظفر، از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲ شهریورماه تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

لذا ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم و قدردانی از صبوری و همراهی مردم شریف مناطق یادشده، تقاضا می‌شود نسبت به ذخیره آب مورد نیاز در مخازن منازل و مدیریت مصرف آب در مدت زمان اعلام‌شده اقدام فرمایند.

کد مطلب 6925289

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