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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

دیدار صمیمانه ولاسکو و پیاتزا در برزیلیا

دیدار صمیمانه ولاسکو و پیاتزا در برزیلیا

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در حاشیه اردوی برون مرزی در برزیلیا با خولیو ولاسکو دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال مردان ایران که اردوی برون مرزی خود را از روز یکشنبه دهم خرداد در برزیلیا آغاز کرده است، بامداد امروز به وقت تهران نخستین تمرین توپی خود را برگزار کرد. روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از بازگشت از تمرین با خولیو ولاسکو سرمربی اسبق تیم ملی ایران دیدار و گفت و گو کرد.

توماس توتولو دستیار و جیانی روسی مربی بدنساز تیم ملی نیز در این دیدار همراه پیاتزا بودند. تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود.

کد مطلب 6849135
سیده فرزانه شریفی

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