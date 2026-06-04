۱۵۰ دقیقه تمرین سخت ملی پوشان والیبال با هدایت پیاتزا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون والیبال، ملیپوشان در این تمرین که عصر روز گذشته به وقت برزیل برگزار شد، تمرینات سخت روبرتو پیاتزا را دنبال کردند. بازیکنان ایران صبح نیز یک نوبت تمرین بدنسازی داشتند.
سومین تمرین توپی تیم ملی نیز از ساعت ۱۳ تا ۱۵ امروز (پنجشنبه ۱۴ خرداد) به وقت برزیل پیگیری می شود تا ملی پوشان در ساعتهای مختلف تمرین کرده باشند.
دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم ملی والیبال ایران و برزیل نیز ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد به وقت تهران در سالن یاچ کلاب بزریلیا برگزار میشود.
مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجیپور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگلزاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجیکلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملتها هستند.
عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل میدهند.
تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) میرود.
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