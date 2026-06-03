بازیکنان تیم ملی والیبال پیش از دیدار با برزیل چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

عمران کوکجیلی پس از نخستین تمرین توپی تیم ملی در برزیلیا، اظهار داشت: خدا را شکر بعد از یک سفر طولانی تیم ملی در دو گروه به برزیل رسید. در روزهای اول و دوم ریکاوری‌های خوبی داشتیم و استراحت کردیم و بدن بازیکنان با شرایط آب و هوایی و زمانی این کشور تطبیق پیدا کرد.

وی با بیان این‌که امروز نخستین جلسه تمرین توپی را برگزار کردیم، تصریح کرد: آشنایی با توپ و بحث چابکی بازیکنان بعد از سفر طولانی مدت محورهای این تمرین توپی بود. خدا را شکر شرایط تیم ملی روز به روز بهتر می‌شود و روز شنبه هفته آینده با تیم ملی برزیل بازی دوستانه داریم که محک خوبی برای بازیکنان است. تیم ملی چند بازیکن جدید دارد و این مسابقه برای هماهنگی خوب است.

وی گفت: با انگیزه و آماده هستیم که بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم. انشاالله با قدرت و آمادگی بالا لیگ ملت ها را استارت می‌زنیم. تلاش می‌کنیم سطح عملکرد و نتایج تیم ملی را نسبت به سال قبل ارتقاء دهیم و برای مردم ایران بجنگیم و قدرت واقعی والیبال ایران را نشان دهیم.

نصری: پرواز طولانی داشتیم

همچنین مبین نصری دریافت کننده تیم ملی والیبال پس از نخستین تمرین توپی تیم ملی والیبال ایران در برزیلیا، اظهار داشت: کاروان تیم ملی عصر روز شنبه و یکشنبه در دو گروه به برزیلیا رسید. پرواز طولانی داشتیم و به همین دلیل نیاز به ریکاوری خوبی داشتیم و در دو گروه کار با وزنه را شروع کردیم و امروز هم نخستین جلسه تمرین توپی را برگزار کردیم.

نصری گفت: بازیکنان با انگیزه و بانشاط در تمرین توپی حاضر شدند و امیدوارم این تورنمنت را خیلی خوب سپری کنیم.

تیم ملی والیبال مردان ایران که اردوی برون مرزی خود را از روز یکشنبه دهم خرداد در برزیلیا آغاز کرده است، بامداد امروز (چهارشنبه ۱۳ خرداد) به وقت تهران نخستین تمرین توپی خود را برگزار کرد.