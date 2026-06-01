به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی و بررسی چالش‌های تزلزل قیمتی مرغ در جمع کشتارگران فعال استان اظهار کرد: ریشه تزلزل قیمت و ابهام بازار مرغ باید مشخص و شفاف شود و این روند نوسان قیمتی فاقد عدله کارشناسی، پذیرفته نیست.

وی با تاکید بر اینکه برای شفاف شدن فرایند قیمتی و آنالیز دقیق مرغ محکم ایستاده‌ایم افزود: بیش از ۲۰۰ تن مرغ روزانه توسط کشتارگران، آماده و توزیع می‌شود. حلقه مفقوده نوسان قیمت مرغ از حوزه تولید تا مصرف با آسیب شناسی دقیق؛ قابل کشف است.

به گفته پورحیدری در حالت فعلی اعتقاد کارشناسی ما و بررسی فنی نشان از بی‌منطق بودن فضای بازار مرغ، در استانی هست که ۴۰ درصد نیاز کشور را تامین و تولید می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه بسیاری از دارندگان پروانه کشتار مرغ هم اکنون فعال نیستند، گفت: برخی سواستفاده ها از پروانه کشتارگران غیرفعال انجام می شود که برای حذف این تخلفات لازم است از فردا، پروانه کشتارگران غیرفعال مرغ ابطال شود.

پورحیدری تصریح کرد: علیرغم ادعای فروش عادلانه از دو طرف مرغدار و کشتارگر، هنوز قیمت و سود مرغ زنده تا مرغ آماده مصرف، به درستی رعایت نمی‌شود و شفاف نیست برخی از کشتارگران از مبالغ دریافتی غیر رسمی پشت فاکتور خبر می دهند که به گرانی مرغ دامن می زند که البته پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی گیلان تعادل و تناسخ قیمت ها در بازار را هدف اصلی دبیرخانه تنظیم بازار دانست و گفت: اگر در بازرسی ها، جدی و قاطع برخورد می کنیم هیچ خصومتی با هیچ صنفی نداریم این رسالت ماست و مردم هم انتظار دارند که با زیاده خواهان غیر از سود متعارف و عادلانه، که باعث گرانفروشی می شوند، برخورد شود.