برخورد قطار با ۲ عابر پیاده در سوادکوه

زکریا اشکپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه‌ای دلخراش در محدوده شیرگاه سوادکوه خبر داد و گفت: برخورد قطار با دو عابر پیاده، یک زن ۲۴ ساله را به کام مرگ کشاند و مرد ۳۵ ساله‌ای را راهی بیمارستان کرد

وی با بیان اینکه این حادثه بعدازظهر دوشنبه رخ داد، اظهار کرد: ماجرا در ورودی شهر شیرگاه، محدوده «راهبندی» اتفاق افتاد و بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران، تیم پایگاه اورژانس شیرگاه به محل اعزام شد.

سخنگوی اورژانس مازندران با تأسف از جزئیات این حادثه گفت: در این سانحه، یک عابر پیاده خانم ۲۴ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت. همچنین یک آقای ۳۵ ساله دیگر که در این حادثه مصدوم شده بود، پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی در محل حادثه، توسط تیم اورژانس به بیمارستان رازی قائمشهر منتقل شد.

اشکپور در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه است.