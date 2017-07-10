برخورد پژو پارس با پل عابر پیاده در بابلسر ۳ کشته برجای گذاشت

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد پژو پارس با پل عابر پیاده با سه کشته و یک مصدوم اظهار داشت: این حادثه بامداد دوشنبه در منطقه عبور درزی نقیب حد فاصله بابل به بابلسر اتفاق افتاد و بلافاصله پایگاه اورژانس میربازار و بابلسر ۱ به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت:در این حادثه متاسفانه دو مرد در دم جان باختند و دو نفر دیگر به شدت مصدوم شدند و علیرغم تلاش‌های تیم اورژانس و پرسنل بیمارستان شفای بابلسر برای احیا، یک مصدوم جان سپرد و جوان ۱۹ ساله در وضعیت بحرانی و وخیم بسر می برد.