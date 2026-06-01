علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه آیین رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصه‌ها» در جمع خبرنگاران، این مجموعه را اثری متفاوت در حوزه کتاب کودک و نوجوان دانست و گفت: رویدادهای مرتبط با کتاب کودک و نوجوان همواره از اتفاقات مهم فرهنگی به شمار می‌روند، اما برنامه‌ای که امروز برگزار شد از نظر قالب، محتوا و حجم تولید آثار، تفاوت‌های قابل توجهی با رویدادهای مشابه داشت.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران تولید این مجموعه و حمایت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: توجه به این حوزه با مأموریت اصلی کانون همسو است و تولید چنین آثاری می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مطالعه میان نسل نوجوان داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش کتاب را نخستین و مؤثرترین ابزار انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان و نوجوانان دانست و اظهار کرد: مفاهیم آموزشی و تربیتی می‌توانند از طریق متن، تصویر، شعر و سایر عناصر موجود در کتاب به مخاطب منتقل شوند. مجموعه «گنج قصه‌ها» نیز اثری ارزشمند است که با توجه به محتوا، بیشتر برای گروه سنی نوجوان طراحی شده است.

کاظمی ادامه داد: این مجموعه علاوه بر آنکه بر پایه ادبیات غنی و کهن ایران شکل گرفته، می‌تواند در تقویت هویت ملی نوجوانان نقش مؤثری ایفا کند. همچنین دنباله‌دار بودن اثر و انتشار آن در قالب ۲۰ جلد، امکان ارتباط مستمر مخاطب با کتاب را فراهم می‌کند و به گسترش انس و علاقه به مطالعه کمک می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه کتاب در نظام‌های آموزشی جهان گفت: در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب محور اصلی فعالیت‌هاست و در نظام تعلیم و تربیت نیز کتاب همچنان مهم‌ترین ابزار آموزشی به شمار می‌رود. هیچ رسانه یا ابزار دیگری نمی‌تواند جایگاه کتاب و کتاب‌خوانی را به طور کامل جایگزین کند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: حمایت از تولید آثار فاخر و پشتیبانی از ناشران ضروری است، اما موفقیت این فرایند زمانی محقق می‌شود که آثار تولیدشده به دست مخاطبان برسد. از این رو، ایجاد حلقه اتصال میان تولیدکنندگان و مخاطبان، یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای فرهنگی و آموزشی است که وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تحقق آن تلاش خواهند کرد.