غرفه «شکوفه» میزبان بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با حضور در نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بخش‌های مختلف این رویداد فرهنگی بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، در غرفه «کتاب‌های شکوفه» وابسته به بخش کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر حضور یافت و از نزدیک در جریان تازه‌ترین آثار و فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از دیگر غرفه‌های نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازدید کرد و با دست‌اندرکاران و فعالان حوزه نشر کودک و نوجوان به گفت‌وگو پرداخت.

نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف معرفی تازه‌های نشر، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از تولیدات فرهنگی ویژه نسل کودک و نوجوان برگزار شده است.