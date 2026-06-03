غرفه «شکوفه» میزبان بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با حضور در نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بخشهای مختلف این رویداد فرهنگی بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید، در غرفه «کتابهای شکوفه» وابسته به بخش کودک و نوجوان انتشارات امیرکبیر حضور یافت و از نزدیک در جریان تازهترین آثار و فعالیتهای این مجموعه قرار گرفت.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین از دیگر غرفههای نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازدید کرد و با دستاندرکاران و فعالان حوزه نشر کودک و نوجوان به گفتوگو پرداخت.
نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف معرفی تازههای نشر، ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از تولیدات فرهنگی ویژه نسل کودک و نوجوان برگزار شده است.
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