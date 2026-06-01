اتحادیه اروپا: اسرائیل به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در واکنشی صرفا لفظی و عوام فریبانه از رژیم صهیونیستی خواست تا تشدید تنش‌ های نظامی خود علیه لبنان را متوقف کند و به حاکمیت این کشور احترام بگذارد، ضمن اینکه بار دیگر بر حمایت خود از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها تأکید کرد.

انوار العنونی، سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری گفت: ما از اسرائیل می‌خواهیم تا تشدید تنش‌های نظامی خود در لبنان را متوقف کند و به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد.

وی همچنین بی اشاره به سوابق دائمی این رژیم در نقض تمامی تعهداتش، خواستار ادامه تعامل دیپلماتیک برای دستیابی به مسیری مذاکره‌شده به سوی ثبات بلندمدت شد و گفت: مردم لبنان پیش از این سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌اند. آنها این جنگ را انتخاب نکرده‌اند و این جنگ متعلق به آنها نیست.

سخنگوی کمیسیون اروپا ادعا کرد: اتحادیه اروپا در کنار مردم لبنان ایستاده و به ارائه پشتیبانی و کمک‌های اضطراری برای کمک به مقامات در پاسخ به بحران جاری ادامه خواهد داد. تعهد اتحادیه اروپا به امنیت و ثبات لبنان تزلزل‌ناپذیر است!

این در حالیست که رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوز به لبنان، به نقض تعهدات و توافقاتش در این خصوص ادامه می دهد.