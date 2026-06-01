روایت ماکرون از رایزنی با ترامپ درباره ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: دیشب، من با رئیس جمهور ترامپ در مورد وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) صحبت کردم. از تلاش‌ های او (!) برای دستیابی سریع به توافق بین آمریکا و ایران، که فرصتی بی‌ نظیر برای ایجاد یک چارچوب امنیتی جدید با مشارکت همه طرف‌ های ذی‌نفع است تا ثبات پایدار منطقه را فراهم کند، تقدیر کردم!

رئیس جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: من اشاره کردم که ما آماده‌ایم تا به طور کامل از این تلاش‌ ها حمایت کنیم و در اجرای آنها نقش کامل خود را ایفا کنیم. این هدف مأموریت بین‌المللی است که ما با انگلیس و شرکای خود ایجاد کرده‌ایم و آماده‌ایم تا به محض انعقاد توافق، برای کمک به تأمین امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز، مستقر شویم. ما همچنین آماده‌ ایم تا تخصص و توانایی‌ های خود را در مذاکرات گسترده‌ تری که باید آغاز شود، به ویژه در مورد جنبه هسته‌ای یک توافق، به کار گیریم. بر اهمیت برقراری آتش‌بسی قدرتمند و حمایت جمعی ما از مقامات لبنان تأکید کردم.

دیدگاه رئیس جمهور فرانسه درباره وضعیت غرب آسیا و دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران در حالی بیان شده است که واشنگتن تا کنون بارها مفاد آنچه خود آتش بس می نامد را در ایران نقض کرده و رژیم صهیونیستی نیز به تجاوز به لبنان ادامه می دهد.