۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۵۸

نامزد ریاست جمهوری فرانسه: اسرائیل «خطرناک‌ترین» در جهان است

ژان لوک ملانشون، نامزد ریاست جمهوری فرانسه، اسرائیل را «خطرناک‌ترین» در منطقه و جهان برشمرد و از کابینه بنیامین نتانیاهو به دلیل «جنگ‌افروزی» و حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ملانشون در مصاحبه‌ای با کانال فرانسوی LCI با بیان اینکه سخنانش خطاب به مقامات فعلی رژیم اسرائیل است، گفت: اسرائیل طرفی است که به دنبال تشدید نظامی در منطقه است و مرتکب نسل‌کشی می‌شود.

در همین زمینه، ملانشون گفتگویی را که با یک مقام نظامی سازمان ملل داشته است، بازگو کرد که در آن درباره موضع نیروهای سازمان ملل در صورت حمله اسرائیل به لبنان پرسیده است. به گفته ملانشون، پاسخ این بود که «دستورات مبنی بر عقب‌نشینی صادر شده است.»

ملانشون به شدت از این موضع انتقاد کرد و خروج نیروهای حافظ صلح را مغایر با اصل ماموریت آنها دانست.

او اظهار داشت که نقش آنها باید جدا کردن طرفین باشد، نه عقب‌نشینی از مناطق درگیری.

وی افزود که فرانسه حمله به سربازان خود را تحمل نمی‌کند و به همین ترتیب پاسخ خواهد داد.

    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      تمام دنیا بزودی شمشیر خود را به سوی بزرگترین نسل کش دنیا یعنی صهیونیزم خواهد گرفت. در همه جای دنیا حتی اروپا و آمریکا صهیونیزم منفورترین است. حتی بخشی از سیاست مداران آمریکایی هم متنفر هستند گر چه فعلا جرات اظهار ندارند. نتانیاهو و دوستان هرزه اش با دست خود گور خود را کنده اند.

