۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

طاهری: مردم نسبت به اجرای عدالت و احکام الهی مطالبه‌گر باشند

مشهد- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: مردم باید نسبت به اجرای عدالت و احکام الهی مطالبه‌گر باشند و این همان روحیه‌ای است که در نهضت عاشورا دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری‌ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ظهر دوشنبه در «جشنواره مفلحون» شهرداری مشهد اظهار کرد: همه مردم به‌صورت مستقیم با مدیریت شهری در ارتباط هستند و عملکرد شهرداری، تصویر حکمرانی اسلامی را در ذهن مردم و حتی زائران و گردشگران خارجی شکل می‌دهد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور عنوان کرد: مدیریت شهری و شهرداری‌ها در خط مقدم نمایش کارآمدی نظام اسلامی قرار دارند از نظافت شهری تا معماری، خدمات شهری، حمل‌ونقل و فضای سبز همگی در قضاوت مردم درباره جمهوری اسلامی اثرگذار است.

وی با تاکید بر نقش مردم در تحقق حکمرانی دینی اضافه کرد: در جامعه اسلامی تنها عبادات فردی ملاک نیست بلکه ساختار اقتصادی، عدالت اجتماعی، نظام خدمات‌رسانی و روابط اجتماعی نیز باید بر محور خدا و عدالت شکل بگیرد.

طاهری‌آکردی در ادامه با اشاره به حضور میلیون‌ها زائر در مشهد ادامه داد: وقتی زائر یا گردشگر خارجی وارد این شهر می‌شود، نظم شهری، پاکیزگی و نوع خدمات‌رسانی را به‌عنوان نماد مدیریت اسلامی مشاهده می‌کند از این رو باید الگو باشید.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تاکید کرد: همچنین شهرسازی و معماری بخشی از حکمرانی فرهنگی در جامعه اسلامی است و نباید از هویت فرهنگی و دینی فاصله بگیرد.

کد مطلب 6847117

