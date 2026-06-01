به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین طاهری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور ظهر دوشنبه در «جشنواره مفلحون» شهرداری مشهد اظهار کرد: همه مردم بهصورت مستقیم با مدیریت شهری در ارتباط هستند و عملکرد شهرداری، تصویر حکمرانی اسلامی را در ذهن مردم و حتی زائران و گردشگران خارجی شکل میدهد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور عنوان کرد: مدیریت شهری و شهرداریها در خط مقدم نمایش کارآمدی نظام اسلامی قرار دارند از نظافت شهری تا معماری، خدمات شهری، حملونقل و فضای سبز همگی در قضاوت مردم درباره جمهوری اسلامی اثرگذار است.
وی با تاکید بر نقش مردم در تحقق حکمرانی دینی اضافه کرد: در جامعه اسلامی تنها عبادات فردی ملاک نیست بلکه ساختار اقتصادی، عدالت اجتماعی، نظام خدماترسانی و روابط اجتماعی نیز باید بر محور خدا و عدالت شکل بگیرد.
طاهریآکردی در ادامه با اشاره به حضور میلیونها زائر در مشهد ادامه داد: وقتی زائر یا گردشگر خارجی وارد این شهر میشود، نظم شهری، پاکیزگی و نوع خدماترسانی را بهعنوان نماد مدیریت اسلامی مشاهده میکند از این رو باید الگو باشید.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تاکید کرد: همچنین شهرسازی و معماری بخشی از حکمرانی فرهنگی در جامعه اسلامی است و نباید از هویت فرهنگی و دینی فاصله بگیرد.
