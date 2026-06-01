به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قمی عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: فریب و جنایت؛ در ذات این خبیثهاست.
وی افزود: حقیقتِ میدان این است که توحش صهیونیسم در لبنان از حد کَذشته و این چیزی جز هجوم به امنیت منطقه و پیکره یکپارچهی مقاومت نیست. وقت پایان آتشبس که نه، زمان پایان آتشافروز است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: عهد اُخوت قرآنی و رسم جوانمردی، نمیگذارد ایرانیها، شیعیان مظلوم لبنان را که بارها در حمایت از ایران، پایبندی به مرام علوی را اثبات کردهاند، فراموش کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سلام و درود خدا به شیخ نعیم قاسم، علمدار شجاع و استوار مقاومت و همرزمانش که با دعا در راه خدا جهاد میکنند. هم او که امروز گویاترین زبان برای تبیین حقیقتِ میدان است.
فإن حزباللّٰه هم الغالبون...
