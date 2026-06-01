گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رایزنی های دیپلماتیک روز جاری، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در خصوص آخرین وضعیت و تحولات لبنان در سایه حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و پیامدهای این اقدامات تجاوزکارانه گفتگو و تبادل نظر کرد.