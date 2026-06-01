حسینی: هدف شرکت گاز کرمانشاه جلوگیری از هدر رفت منابع است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی عصر دوشنبه در نشست عمومی با کارکنان این مجموعه، با مرور سیر راهبردی شرکت از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ارتقای خدماترسانی و نوسازی تاسیسات را هدف اصلی این اقدامات دانست و اظهار کرد: در گام نخست با محوریت توسعه گازرسانی، موفق به پوشش ۴ شهر، ۶۰۰ روستا و یک هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی شدیم که جذب ۱۰۰ هزار مشترک جدید را به همراه داشت و هماکنون عملیات گازرسانی به چند روستای باقیمانده در ثلاثباباجانی نیز امسال خاتمه مییابد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به تغییر رویکرد مجموعه به سمت بهرهبرداری و مدیریت داراییهای فیزیکی تصریح کرد: با تمرکز بر بازسازی ایستگاهها و نشتیابی شبکهها، تقریباً ۱۰۰ درصد نواقص فنی ایستگاهها برطرف شده و از میان هزاران مورد نشتی شناساییشده در خطوط انتقال، در حال حاضر تنها ۱۴ مورد باقی مانده که فرآیند رفع سریع آنها در دست اجرا قرار دارد.
وی با توجه به تشدید ناترازی انرژی، استراتژی امسال شرکت را مبتنی بر بهینهسازی مصرف و ملوگیری از اتلاف منابع اعلام کرد و به خبرنگار مهر گفت: اصلاح ساختار موتورخانهها، ارتقای تجهیزات گازسوز صنایع و آغاز به کار شرکتهای کارور در صدر برنامههای اجرایی قرار دارد؛ چرا که این اقدامات در کنار تخصص نیروی انسانی که بزرگترین سرمایه ماست، بستر عبور از ناترازیها را فراهم میسازد.
حسینی نوسازی ۱۶ خودروی عملیاتی، جذب حداکثری اعتبارات، احداث ساختمانهای اداری در چند ناحیه و پرداخت به موقع حقوق کارمندان را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: پایداری در ارائه خدمات باکیفیت سبب شد تا این شرکت برای چند سال متوالی به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی معرفی شود؛ ضمن اینکه بر اساس ارزیابی نهادهای نظارتی و به گفته استاندار، این مجموعه به عنوان سازمانی صادقالوعد و دارای سلامت کاری در استان شناخته میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان این نشست با یادآوری ایثارگریهای کارکنان در جریان جنگهای ۱۲ روزه و رمضان خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی و فنی این شرکت در زمان حملات دشمن آمریکاییـصهیونیستی، به صورت شبانهروزی و بلافاصله پس از هر اصابت در محل حاضر میشدند تا با مهار نشتهای احتمالی، جریان گاز مشترکین را پایدار نگه دارند؛ در بخش پایانی این گردهمایی نیز همکاران به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند.
