۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

توضیحات شهردار تبریز درباره حکم انفصال از خدمت

تبریز- یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، دقایقی پیش درباره انتشار نامه مربوط به حکم انفصال از خدمت خود، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که از ساعاتی قبل،‌ انتشار خبر صدور رای انفصال از خدمت شهردار تبریز در فضای مجازی، فضای عمومی و رسانه ای تبریز را تحت الشعاع خود قرار داده بود،‌یعقوب هوشیار در گفتگویی،‌ نسبت به این موضوع و دلایل صدور چنین رائی توضیحاتی ارائه کرد.

وی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی شهرداری تبریز، ابلاغیه‌ای از سوی مرجع قضایی صادر شده بود که همزمان با اختلالات گسترده اینترنتی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته در سامانه قضایی بارگذاری شده و به دلیل عدم دسترسی، به دست بنده نرسیده است.

هوشیار افزود: از آنجا که از این ابلاغیه مطلع نشده بودیم، امکان ارائه دفاعیه نیز فراهم نشد و در نهایت حکم محکومیت صادر شده است.

شهردار تبریز در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت این حکم گفت: در حال حاضر برای شرکت در یک جلسه کاری در تهران حضور دارم و هرچه خواست خداوند باشد، همان خواهد شد.

