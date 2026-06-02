ابطال حکم انفصال از خدمت شهردار تبریز توسط شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور روز سه‌شنبه حکم انفصال از خدمت شهردار تبریز را باطل کرد.

این رای پس از آن صادر شد که معاونت حقوقی شهرداری تبریز با ارائه مدارک و مستندات جدید، نسبت به اعاده دادرسی اقدام کرد و بر این اساس رای برائت شهردار تبریز صادر شد.

روز گذشته بود که ابلاغیه حکم ۶ ماه انفصال از خدمت شهردار تبریز از سوی استانداری آذربایجان شرقی به او ابلاغ شده بود.

حکم جدید درحالی صادر شد که ساعاتی پیش هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز تصمیم به تشکیل جلسه فوق العاده با موضوع تعیین سرپرست برای شهرداری گرفته بود.

یعقوب هوشیار، روز گذشته درباره دلیل صدور حکم انفصال از خدمتش گفته بود: در پی شکایت یکی از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی شهرداری تبریز، ابلاغیه‌ای از سوی مرجع قضایی صادر شده بود که همزمان با اختلالات گسترده اینترنتی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته در سامانه قضایی بارگذاری شده و به دلیل عدم دسترسی، به دست بنده نرسیده است.