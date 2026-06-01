نامه انفصال شهردار تبریز به شورای شهر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل چمنی، روز دوشنبه با تأیید وصول نامه مربوط به انفصال یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، به شورای شهر گفت: این نامه در روزهای اخیر به شورا رسیده و اصل آن صحت دارد.

وی افزود: برای بررسی این موضوع، باید جلسه‌ای با حضور شهردار برگزار شود تا مسئله به صورت رسمی در شورا مطرح و ابعاد آن بررسی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه تاکنون هیچ‌گونه گفت‌وگوی رسمی از سوی اعضای شورا با شهردار درباره این موضوع انجام نشده است، اظهار کرد: پس از برگزاری جلسه و استماع توضیحات شهردار، تصمیم‌گیری و اعلام نظر در چارچوب قانون انجام خواهد شد.

چمنی همچنین تأکید کرد که شورا پس از بررسی کامل موضوع و شنیدن توضیحات مربوط، موضع خود را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند.