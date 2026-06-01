به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ولایتی، مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب اسلامی، با انتشار پیامی در فضای مجازی در اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت و نقض آتشبس، این اقدامات را نشانه شتاب «رژیم جعلی» برای رسیدن به پایان حیات خود دانست.
وی در این پیام نوشت: بمباران ضاحیه و نقض آتشبس، عجله رژیم جعلی برای پایان دادن به تاریخ نحس خویش است.
ولایتی با تأکید بر حمایت ایران و جبهه مقاومت از ملت لبنان افزود: شما آغاز کردید، اما برخلاف انفعال تماشاگران منطقه، ایران و جبهه مقاومت تا آخر کنار مردم عزیز لبنان، از مسلمان تا مارونی ایستاده است.
مشاور امور بینالملل رهبر انقلاب همچنین با اشاره به تکرار روندهای تاریخی، تصریح کرد: «تاریخ تکرار میشود و پاسخی از جنس ذاتالسلاسل در راه است تا زنجیرهای اسارت را بگسلد. نقطه پایان این کتاب با ماست.
مشاور رهبر انقلاب در واکنش به نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که ایران و جبهه مقاومت برخلاف انفعال تماشاگران منطقه تا پایان در کنار مردم لبنان خواهند ایستاد.
