به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی عصر دوشنبه در همایش بعثت امت، ویژه خادمان مهمانی کیلومتری غدیر اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر، در بیش از هزار شهر کشور «مهمانی کیلومتری غدیر» برگزار میشود و تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان بانیان این رویداد بزرگ مردمی اعلام آمادگی کردهاند.
وی با بیان اینکه شعار امسال «بیعت در امتداد بعثت» انتخاب شده است، افزود: این رویداد با رویکرد تبیین پیام غدیر، گرامیداشت یاد و نام امام راحل(ره)، شهدای خدمت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در استان گفت: در این مراسم علاوه بر اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و خانوادگی، از سخنان اساتید و شخصیتهای دینی نیز بهرهمند خواهیم شد.
حجتالاسلام حجت سالاری با تأکید بر استقبال گسترده مردم از این برنامه مردمی افزود: سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار نفر در مهمانی غدیر بلوار پاسداران بیرجند حضور یافتند و امسال نیز با وجود همه محدودیتها و دشواریها، خادمان و دستاندرکاران با عشق و ارادت به امیرالمؤمنین(ع) در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری باشکوه این مراسم هستند.
وی بیان کرد: مشارکت گسترده مردم و گروههای مردمی در برگزاری این رویداد، نشاندهنده عمق ارادت جامعه به ساحت مقدس حضرت علی(ع) و جایگاه ویژه عید غدیر در فرهنگ اسلامی است.
