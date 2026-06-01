۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

مهمانی کیلومتری غدیر با شعار «بیعت در امتداد بعثت» برگزار می‌شود

ببرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری «مهمانی کیلومتری غدیر» در کشور، گفت: این رویداد مردمی امسال با شعار «بیعت در امتداد بعثت» در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی عصر دوشنبه در همایش بعثت امت، ویژه خادمان مهمانی کیلومتری غدیر اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر، در بیش از هزار شهر کشور «مهمانی کیلومتری غدیر» برگزار می‌شود و تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان بانیان این رویداد بزرگ مردمی اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه شعار امسال «بیعت در امتداد بعثت» انتخاب شده است، افزود: این رویداد با رویکرد تبیین پیام غدیر، گرامیداشت یاد و نام امام راحل(ره)، شهدای خدمت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در استان گفت: در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و خانوادگی، از سخنان اساتید و شخصیت‌های دینی نیز بهره‌مند خواهیم شد.

حجت‌الاسلام حجت سالاری با تأکید بر استقبال گسترده مردم از این برنامه مردمی افزود: سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار نفر در مهمانی غدیر بلوار پاسداران بیرجند حضور یافتند و امسال نیز با وجود همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها، خادمان و دست‌اندرکاران با عشق و ارادت به امیرالمؤمنین(ع) در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری باشکوه این مراسم هستند.

وی بیان کرد: مشارکت گسترده مردم و گروه‌های مردمی در برگزاری این رویداد، نشان‌دهنده عمق ارادت جامعه به ساحت مقدس حضرت علی(ع) و جایگاه ویژه عید غدیر در فرهنگ اسلامی است.

