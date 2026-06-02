استقرار ۱۱۰ موکب در مهمانی کیلومتری غدیر کرمانشاه

حجتالاسلام شمسالله جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم مردمی همزمان با عید سعید غدیر خم در مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیتالله کاشانی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری این جشن بزرگ مردمی افزود: مواکب پیشبینی شده برای این مراسم از صبح روز پنجشنبه در مسیر تعیینشده مستقر میشوند تا مقدمات لازم برای پذیرایی و خدمترسانی به شهروندان فراهم شود.
دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه تصریح کرد: پذیرایی از مردم و اجرای برنامههای مختلف فرهنگی و مذهبی از ساعت ۱۵ آغاز خواهد شد و تا پایان مراسم ادامه مییابد.
حجتالاسلام جلیلیان با بیان اینکه استقبال گستردهای از سوی گروههای مردمی برای حضور در این برنامه صورت گرفته است، گفت: در مجموع ۱۱۰ موکب در مسیر برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر مستقر خواهند شد که خدمات متنوعی را به شرکتکنندگان ارائه میکنند.
وی مهمانی کیلومتری غدیر را یکی از جلوههای مردمی ترویج فرهنگ ولایت و گرامیداشت عید غدیر عنوان کرد و افزود: این مراسم با مشارکت هیئات مذهبی، گروههای فرهنگی، تشکلهای مردمی و عاشقان اهل بیت (ع) برگزار میشود.
دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه در ادامه از برگزاری این برنامه در دیگر شهرستانهای استان نیز خبر داد و اظهار کرد: جشنها و برنامههای ویژه عید غدیر در نقاط مختلف استان با محوریت مشارکت مردمی برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام جلیلیان ابراز امیدواری کرد که مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه و سایر شهرستانها به یک سنت ماندگار فرهنگی و مذهبی تبدیل شود و همانند دیگر مناسبتهای بزرگ دینی، هر سال با شکوه بیشتری برگزار شود.
کرمانشاه - دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه از برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر با استقرار ۱۱۰ موکب در مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیتالله کاشانی خبر داد.
حجتالاسلام شمسالله جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم مردمی همزمان با عید سعید غدیر خم در مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیتالله کاشانی برگزار خواهد شد.
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