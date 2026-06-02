به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش بعثت امت ویژه مبلغین و مبلغان بر ضرورت تقویت گفتمان قرآنی در جامعه تأکید کرد و گفت: طرح «زندگی با آیه‌ها» امروز به عنوان یک جریان فکری و فرهنگی در استان نهادینه شده است.

وی با ارائه آمار فعالیت‌های قرآنی، اظهار کرد: خراسان جنوبی در بسیاری از شاخص‌های مشارکتی از جمله اعتکاف و برنامه‌های قرآنی، رتبه نخست کشور را دارد، به‌گونه‌ای که میزان مشارکت در اعتکاف در استان به حدود ۳۹ به هزارم جمعیت رسیده، در حالی که میانگین کشوری حدود ۱۴ به هزارم جمعیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت بالای شبکه مردمی «سفیران آیه‌ها» گفت: در خراسان جنوبی بیش از ۱۴ هزار نفر در این شبکه فعال هستند و استان در این حوزه نیز در کشور پیشتاز است.

به گفته حجت‌الاسلام سالاری، این افراد در ۱۱۶ عرصه فعالیت فرهنگی و قرآنی بیش از ۱۵ هزار گزارش ثبت کردند که این آمار نشان‌دهنده گستردگی مشارکت مردمی در برنامه‌های دینی استان است.

وی با اشاره به برنامه‌های ماه محرم گفت: امسال برگزاری تجمعات و هیئات مذهبی در فضاهای عمومی از جمله میدان‌های شهری با هدف تقویت جلوه‌های حماسی و مردمی عزاداری امام حسین (ع) برنامه‌ریزی شده و این فضاها به «حسینیه‌های عمومی» تبدیل خواهد شد.

حجت‌الاسلام سالاری همچنین بر ضرورت هم‌افزایی محتوایی در هیئات مذهبی تأکید کرد و گفت: باید از تولیدات و محتوای مشترک فرهنگی در ایام محرم استفاده شود.