جزئیات حادثه تیراندازی در دانشکده دندانپزشکی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید حمیدرضا قافله باشی اظهار داشت: صبح دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ این حادثه اتفاق افتاد و با فاصله زمانی کوتاهی، بنده در صحنه حاضر شدم؛ بر اساس اطلاعات موجود و مشاهداتی که داشتم غیر از این دو نفر که دانشجوی دانشکده دندانپزشکی بودند، فرد دیگری آسیب ندیده است.

وی افزود: این دو نفر، زن و شوهر بودند و اختلافات شخصی و خانوادگی از گذشته داشته اند و به دنبال تشدید اختلافات، دانشجوی مرد با اسلحه کمری وارد محل کار همسرش شده و او را به قتل می رساند و با فاصله زمانی کوتاهی، با شلیک اسلحه خودکشی می کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: افرادی که در نزدیکی محل حادثه بوده اند دچار تاثرات روحی شده بودند که اقدامات درمانی مورد نیاز برای آنها انجام شده و هیچ فرد دیگری غیر از این دو دانشجو، آسیب ندیده است.

قافله باشی با بیان اینکه هر دو نفری که امروز به قتل رسیدند دانشجوی رشته دندانپزشکی بوده اند، خاطرنشان کرد: این دو نفر، دانشجوی سال چهارم بودند البته دانشجوی مرد، مدت کوتاهی بوده که چندان پیگیر مسائل تحصیلی و آموزشی نبوده اما دانشجوی خانم، فعال بوده و تحصیل خود را ادامه داده بود.

به گفته وی، اقدامات قانونی لازم از سوی مراجع ذی صلاح در حال انجام و پیگیری است.