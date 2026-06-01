۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

فرماندار هشترود: ازدواج زیربنای توسعه جامعه است

هشترود- فرماندار هشترود گفت: ازدواج و تشکیل خانواده، مهم‌ترین زیرساخت پیشرفت اجتماعی و استمرار نسل بشر است و زوج‌های جوان در شرایط اقتصادی امروز باید حمایت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنی عصر دوشنبه در آئین جشن وصال که در هشترود برگزار شد، با تبریک به زوج‌های جوان اظهار کرد: در شرایطی که مشکلات اقتصادی، تورم و فشارهای مختلف زندگی را دشوار کرده است، جوانانی که مسئولیت تشکیل خانواده را می‌پذیرند، شایسته قدردانی و حمایت هستند.

وی افزود: جوانانی که در این شرایط مسیر ازدواج را انتخاب می‌کنند، شجاعت، اراده و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش می‌گذارند و این روحیه، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌رود.

فرماندار هشترود با بیان اینکه ازدواج صرفاً یک قرارداد حقوقی نیست، ادامه داد: ازدواج پیوندی عاطفی، انسانی و اجتماعی میان دو نفر است که با تفاهم، همدلی و همراهی، مسیر ساختن آینده‌ای روشن را آغاز می‌کنند.

حسنی با تأکید بر اینکه خانواده زیربنای توسعه هر جامعه است، گفت: همان‌گونه که هر فعالیتی به زیرساخت نیاز دارد، توسعه اجتماعی نیز بدون خانواده‌ای مستحکم و پایدار محقق نخواهد شد. ازدواج بستر آرامش، عاطفه، نشاط و تداوم نسل بشر را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای «جنگ رمضان»، تصریح کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور حاصل ایثار و فداکاری فرزندان این سرزمین است که برای دفاع از وطن، جان خود را تقدیم کردند.

فرماندار هشترود با اشاره به پیشینه تاریخی ملت ایران گفت: مردم ایران در طول تاریخ همواره در برابر تهدیدها و تجاوزها ایستادگی کرده‌اند و به برکت رشادت شهدا و جوانان این مرز و بوم، حتی یک وجب از خاک کشور تسلیم دشمن نشده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ازدواج در آموزه‌های دینی افزود: ازدواج در دین اسلام سنتی الهی و دارای جایگاهی مقدس است و نقش مهمی در تکامل فردی و اجتماعی انسان دارد.

در ادامه این مراسم، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی نیز با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، آرامش و آسایش را از ارکان مهم زندگی مشترک دانست.

امیر تقی‌زاده اظهار کرد: امکانات و وسایل زندگی تنها ابزاری برای ایجاد آسایش هستند، اما آنچه موجب استحکام بنیان خانواده می‌شود، آرامش، همدلی و درک متقابل میان زوجین است.

وی افزود: خانه باید امن‌ترین پناهگاه برای زن و شوهر باشد و زوجین با حفظ حرمت، احترام متقابل، حمایت از یکدیگر و پوشاندن کاستی‌ها، زمینه آرامش و پایداری خانواده را فراهم کنند.

تقی‌زاده با اشاره به نتایج پژوهش‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و طلاق گفت: توجه، احترام متقابل، تکریم شخصیت یکدیگر و حفظ اقتدار خانوادگی از جمله مهم‌ترین عوامل دوام و پایداری زندگی مشترک است.

وی در پایان برای زوج‌های جوان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امید است همه جوانان با تکیه بر محبت، احترام و همدلی، زندگی مشترکی سرشار از آرامش، آسایش و برکت داشته باشند.

در پایان این آئین، از ۱۲ زوج جوان شهرستان هشترود تجلیل شد.

