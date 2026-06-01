فرماندار هشترود: ازدواج زیربنای توسعه جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنی عصر دوشنبه در آئین جشن وصال که در هشترود برگزار شد، با تبریک به زوج‌های جوان اظهار کرد: در شرایطی که مشکلات اقتصادی، تورم و فشارهای مختلف زندگی را دشوار کرده است، جوانانی که مسئولیت تشکیل خانواده را می‌پذیرند، شایسته قدردانی و حمایت هستند.

وی افزود: جوانانی که در این شرایط مسیر ازدواج را انتخاب می‌کنند، شجاعت، اراده و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش می‌گذارند و این روحیه، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه به شمار می‌رود.

فرماندار هشترود با بیان اینکه ازدواج صرفاً یک قرارداد حقوقی نیست، ادامه داد: ازدواج پیوندی عاطفی، انسانی و اجتماعی میان دو نفر است که با تفاهم، همدلی و همراهی، مسیر ساختن آینده‌ای روشن را آغاز می‌کنند.

حسنی با تأکید بر اینکه خانواده زیربنای توسعه هر جامعه است، گفت: همان‌گونه که هر فعالیتی به زیرساخت نیاز دارد، توسعه اجتماعی نیز بدون خانواده‌ای مستحکم و پایدار محقق نخواهد شد. ازدواج بستر آرامش، عاطفه، نشاط و تداوم نسل بشر را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای «جنگ رمضان»، تصریح کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور حاصل ایثار و فداکاری فرزندان این سرزمین است که برای دفاع از وطن، جان خود را تقدیم کردند.

فرماندار هشترود با اشاره به پیشینه تاریخی ملت ایران گفت: مردم ایران در طول تاریخ همواره در برابر تهدیدها و تجاوزها ایستادگی کرده‌اند و به برکت رشادت شهدا و جوانان این مرز و بوم، حتی یک وجب از خاک کشور تسلیم دشمن نشده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ازدواج در آموزه‌های دینی افزود: ازدواج در دین اسلام سنتی الهی و دارای جایگاهی مقدس است و نقش مهمی در تکامل فردی و اجتماعی انسان دارد.

در ادامه این مراسم، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی نیز با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، آرامش و آسایش را از ارکان مهم زندگی مشترک دانست.

امیر تقی‌زاده اظهار کرد: امکانات و وسایل زندگی تنها ابزاری برای ایجاد آسایش هستند، اما آنچه موجب استحکام بنیان خانواده می‌شود، آرامش، همدلی و درک متقابل میان زوجین است.

وی افزود: خانه باید امن‌ترین پناهگاه برای زن و شوهر باشد و زوجین با حفظ حرمت، احترام متقابل، حمایت از یکدیگر و پوشاندن کاستی‌ها، زمینه آرامش و پایداری خانواده را فراهم کنند.

تقی‌زاده با اشاره به نتایج پژوهش‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و طلاق گفت: توجه، احترام متقابل، تکریم شخصیت یکدیگر و حفظ اقتدار خانوادگی از جمله مهم‌ترین عوامل دوام و پایداری زندگی مشترک است.

وی در پایان برای زوج‌های جوان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امید است همه جوانان با تکیه بر محبت، احترام و همدلی، زندگی مشترکی سرشار از آرامش، آسایش و برکت داشته باشند.

در پایان این آئین، از ۱۲ زوج جوان شهرستان هشترود تجلیل شد.