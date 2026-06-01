معاون استاندار بوشهر: انشعابات غیرمجاز برق تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجائی عصر دوشنبه در بازدید از روند توسعه زیرساخت های عمران شهری در برازجان اظهار کرد: با توجه به مصوبه قانونی ابلاغی دولت، تعیین تکلیف قانونی انشعابات غیرمجازبرق ضروری بوده و انتظار می رود شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر هرچه سریعتر این مورد را دستور کار قرار دهد.

رجائی ضمن تاکید برمدیریت اصولی شبکه برق و اشاره به پیامدهای فنی و ایمنی ناشی از استفاده غیرمجاز از شبکه برق، خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف قانونی انشعابات غیرمجاز در پیشگیری از حوادث احتمالی و کاهش آسیب به تأسیسات و تجهیزات توزیع نیروی برق بسیار تاثیر گذار و مهم است.

وی خواستار اقدام هماهنگ و مرحله‌بندی‌شده با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در راستای تسهیل در فرآیند قانونی ساماندهی، اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی و ضرورت همراهی ساکنان مناطق هدف برای نصب لوازم اندازگیری و خدمات‌رسانی پایدار شد.

معاون استاندار بوشهر در این سفر ضمن بازدید و بررسی مکان پیشنهادی احداث پست برق ۶ برازجان در راستای تاب آوری و توسعه شبکه برق این شهر،از مدرسه ۱۲ کلاسه درحال ساخت دانش آموزان کم توان ، بلوار در حال احداث لرده ، و مخزن ۵ هزار مترمکعبی در برازجان نیز بازدید نمود.