به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت‌خواه شامگاه دوشنبه در نودوسومین شب از تجمع شبانه مردم یاسوج که همزمان با دهه امامت و ولایت و در حمایت از مردم مظلوم لبنان و رزمندگان مقاومت برگزار شد، اظهار کرد: بزرگ‌ترین نعمت الهی، نعمت ولایت است و اگر این نعمت نباشد، سایر نعمت‌ها ارزش و کارکرد حقیقی خود را از دست می‌دهند.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) درباره آیه «ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم»، افزود: خداوند از آب، غذا و هوا سؤال نمی‌کند، بلکه از نعمتی سؤال خواهد کرد که مایه هدایت، رشد، تعالی و سعادت انسان‌هاست و آن نعمت ولایت است.

مسئول جبهه مردمی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه باید قدردان نعمت ولایت باشیم، تصریح کرد: شکرگزاری حقیقی این نعمت، تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود بلکه در عمل و پایبندی به مسیر ولایت معنا پیدا می‌کند.

وی با تبیین مفهوم ولایت، گفت: ولایت تنها یک باور ذهنی یا اطاعت سیاسی نیست، بلکه یک سبک زندگی است که جامعه‌ای به‌هم‌پیوسته، همدل و هم‌جبهه را شکل می‌دهد.

هدایت خواه ادامه داد: در جامعه ولایی، افراد نسبت به شادی‌ها و غم‌های یکدیگر بی‌تفاوت نیستند و روح و جان مؤمنان به یکدیگر گره خورده است. بر همین اساس، امروز اندوه مردم لبنان باید اندوه همه مسلمانان و ولایتمداران باشد.

وی با اشاره به خاطره‌ای از شهید محمدباقر باقری کنی درباره تأثر و گریه شهید حاج قاسم سلیمانی در جریان جنگ ۳۳ روزه لبنان، گفت: اگر درد و رنج مردم لبنان را احساس نکنیم، در حقیقت از روح ولایتمداری فاصله گرفته‌ایم.

مسئول جبهه مردمی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد یکی دیگر از ابعاد ولایت را یاری و نصرت مؤمنان دانست و اظهار کرد: جامعه ولایی جامعه‌ای است که اعضای آن یاور یکدیگر هستند و برای رفع مشکلات هم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی افزود: امروز حمایت از لبنان و مقاومت اسلامی، نشانه‌ای روشن از ولایتمداری است و نمی‌توان نسبت به سرنوشت ملت لبنان بی‌تفاوت بود.

هدایت خواه با بیان اینکه اهل ولایت نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: مؤمنان همانند اعضای یک گروه کوهنوردی هستند که با طناب حمایت به یکدیگر متصل‌اند و مراقب حرکت و سلامت همدیگرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ولایت را یک مکتب تربیتی دانست و گفت: در طول تاریخ، صف‌بندی اصلی میان ولایت الهی و ولایت طاغوت بوده است. کسانی که در مسیر ولایت الهی قرار گرفتند به رشد، تعالی و عزت رسیدند و آنان که ولایت طاغوت را پذیرفتند، دچار انحطاط و سقوط شدند.

مسئول جبهه مردمی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در عزتمندی ملت‌های منطقه به ویژه شیعیان لبنان، تصریح کرد: تربیت شخصیت‌هایی همچون شهید سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت، محصول فرهنگ ولایت‌مداری است.

وی با تبریک دهه امامت و ولایت و در آستانه عید غدیر خم، این عید را روز تجدید بیعت با ولایت دانست و گفت: باید فرهنگ ولایتمداری را در جامعه گسترش دهیم و با حفظ وحدت، انسجام و روحیه مقاومت، مسیر مبارزه با طاغوت و حمایت از جبهه حق را تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه دهیم.