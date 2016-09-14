برگزاری یادواره های منطقه ای فرصتی برای سبقت گرفتن از ارزشهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هدایتخواه در یادواره شهدای منطقه بابکان در حسینیه ثارالله یاسوج با اشاره به اینکه انسان‌ها الگویی در تاریخ ولایتمداری بوده اند، افزود: شهیدان انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس محصول تربیت مکتب ولایی هستند طوری که امام(ره) در وصف شهید ۱۵ ساله اصفهانی شهید مهرداد عزیزالهی می‌فرمایند«عارفانی که ۷۰ سال سجاده پوسانیده‌اند باید از این شهید بزرگوار درس بگیرند».

وی با تاکید بر اینکه شهادت برترین معراج عشق است، اظهار داشت: کمتر شهیدی بوده که در وصیت‌نامه‌اش توصیه به اطاعت از ولی نکرده باشد و سفارش اکیدشان براساس بصیرت و نگاه الهی تنها نگذاشتن ولی بوده است.

نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ولایت یک مکتب بوده و انسان‎های که در آن حضور پیدا می‎کنند و دل به ولی می‎سپارند، استعدادهای وجودی آنان شکوفا و به سرعت رشد می‌کند و در طول تاریخ اسلام انسان‌های به کمال رسیده اهل ولایت بوده‎اند.

هدایت خواه با اشاره به اینکه سلمان فارسی در تاریخ اسلام به عنوان یک انسان کامل شناخته می‎شود به ‎گونه ای که پیامبر(ص) فرمودند «سلمان ازما اهل بیت است»، ادامه داد: دلیل جایگاه سلمان فارسی ولایتمداری ایشان بوده است.

وی یادآور شد: ابوذر به عنوان یک انسان برجسته به دلیل ولایتمداری در عصر غربت امام علی(ع) که همه به ‌ظاهر بزرگان اسلام دنبال نان و نوا بودند پست سر ولی ایستاد و تنهایش نگذاشت و نامش برای همیشه در تاریخ اسلام جاویدان ماند.

نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روزی لبنان عنوان عروس خاورمیانه را داشت و مرکز فساد بود، تاکید کرد: گروهی بنام حزب الله در این کشور شکل گرفت با قدرت ایمان و توکل به خدا و درس گرفتن از مکتب ولایت توانست اسرائیلی را که روزی ۶ کشور عربی نتوانستند در مقابلش ایستادگی کنند در جنگ ۳۳ روزه از پای درمی‌آورد و خودشان می‎گویند ولایت امام و عشق به ولی ما را زنده کرد.

هدایت خواه اضافه کرد: ولایت یک مکتب تربیتی بوده و در این مکتب باید همچون شهیدان به همه آرزوهای دنیوی پشت پا زد و از ولایت شیطان، نفس، دنیا و طاغوت دوری کرد.