به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرد که هیچکس جز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا قادر به برقراری یک آتشبس واقعی نیست و تنها راه دستیابی به چنین توافقی، نقشآفرینی مستقیم اوست.
وی همچنین گفت که حزب الله نسبت به برقراری یک آتشبس واقعی رویکردی باز و مثبت دارد و ترامپ تنها فردی است که میتواند رژیم اسرائیل را به پایبندی به این آتشبس وادار کند.
رئیس پارلمان لبنان افزود: آنچه اکنون به آن نیاز داریم، برقراری آتشبس است؛ چه این توافق مستقل از موضوع ایران حاصل باشد و چه در ارتباط با آن صورت گیرد.
وی در ادامه با انتقاد از بدعهدی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: اسرائیل خواهان مذاکره است، اما همزمان به بمبارانها ادامه میدهد و این مسئله هزینه بسیار سنگینی بر ما تحمیل میکند.
