به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و نماینده مجلس لبنان در گفتگو با شبکه المیادین در واکنش به پیشنهاد آمریکا درباره آتش‌بس در کشورش گفت: موضع ما روشن است؛ برقراری آتش‌بس کامل و فراگیر، مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی دشمن و بازگشت آوارگان است.

وی افزود: که روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا تلاش کرد معادله جدیدی با عنوان «حومه جنوبی بیروت در برابر شمال اراضی اشغالی» را بدون تعهد به آتش‌بس کامل مطرح کند، اما این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت. پس از ورود ایران به موضوع و اعلام موضع تهران، تحولات جدیدی در این زمینه رخ داد.

فضل‌الله ادامه داد: رئیس‌جمهور لبنان به ما اطلاع داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در تماس با سفیر لبنان در واشنگتن، خواستار توقف حملات متقابل به‌عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به آتش‌بس کامل شده است. این موضوع همچنان در حال پیگیری است و ارتباطات با رئیس‌جمهور در این باره ادامه دارد.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین تصریح کرد: موضع ما با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان کاملاً هماهنگ است و هدف، رسیدن به آتش‌بس کامل و فراگیر است.

وی با اشاره به تحولات میدانی گفت: ما با دشمنی مواجه هستیم که سابقه بدعهدی دارد. مهم آن است که همگی به راه‌حلی برسیم که تأمین کننده منافع لبنان و حفاظت از حاکمیت آن باشد و هرگز بازگشت به شرایط پیش از دوم مارس (۱۱ اسفندماه گذشته) را نخواهیم پذیرفت.

سخنان فضل الله پس از آن بیان می شود که ساعاتی پیش یک منبع آگاه در ریاست پارلمان لبنان در گفتگو با شبکه الجزیره گفت که رئیس پارلمان، آمادگی حزب الله را به اطلاع رئیس جمهوری لبنان و سفیر آمریکا در بیروت رسانده است.

این مقام پارلمانی لبنان افزود که بری گفته که حزب‌الله مشروط به پایبندی رژیم اسرائیل، آمادگی خود برای تعهد به آتش‌بس را اعلام کرده است.

براساس گفته این منبع، بری همچنین تضمین داده که در صورت پایبندی اسرائیل، حزب‌الله نیز به آتش‌بس پایبند خواهد ماند.

این منبع افزود که پاسخ رژیم اسرائیل به پیشنهاد آتش‌بس، افزایش حملات و ادامه تجاوزات به لبنان بوده است.

وی در پایان تصریح کرد که لبنان بر این باور است که اسرائیل خواهان آتش‌بس جامع نیست و آنچه به بیروت پیشنهاد می‌شود تنها یک آتش‌بس جزئی است.