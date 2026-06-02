تقدیر نبیه بری از اصرار ایران برای توقف حملات به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ریاست پارلمان لبنان اعلام کرد که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز سه شنبه تلفنی با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفتگو کرد.

رئیس پارلمان لبنان، اصرار ایران برای اینکه توقف حملات به لبنان، بند نخست هرگونه توافق برای پایان جنگ باشد را تحسین کرد.

دو طرف تحولات اوضاع در لبنان در سایه تشدید تنش رژیم صهیونیستی را بررسی کردند.

قالیباف و نبیه بری درباره سیاست کوچاندن جمعی و اجباری ساکنان جنوب و ضاحیه جنوبی بیروت و راه های توقف حملات رژیم صهیونیستی رایزنی کردند.