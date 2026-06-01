به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سفارت لبنان در واشنگتن اعلام کرد که مقامهای لبنانی تأییدیه مبنی بر موافقت حزبالله با پیشنهاد آمریکا برای توقف متقابل حملات دریافت کردهاند.
بر اساس این بیانیه، طبق سازوکار پیشنهادی، حملات رژیم اسرائیل به حومه جنوبی بیروت متوقف خواهد شد و در مقابل، حزبالله نیز از انجام حملات علیه اسرائیل خودداری خواهد کرد.
سفارت لبنان در واشنگتن همچنین اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در تماس با سفیر لبنان در واشنگتن، اطلاع داده است که «بنیامین نتانیاهو» با این سازوکار پیشنهادی موافقت کرده است.
این بیانیه میافزاید که «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان نیز نتایج رایزنیها و مذاکرات انجامشده را به اطلاع حزبالله رسانده است.
سفارت لبنان در واشنگتن در پایان اعلام کرد: قرار است نشستهای مذاکره روز سهشنبه و چهارشنبه برای بررسی این پیشرفت و بنا نهادن بر آن ادامه یابد.
