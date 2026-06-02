به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۱ عملیات علیه اهداف و مواضع ارتش رژیم اسرائیل انجام داده است.

در همین حال، رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند که از نیمه‌شب تا ساعت ۱:۵۵ بامداد، بیش از ۷۰ آژیر هشدار در مناطق شمالی فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش‌ها، موشک‌های حزب‌الله مناطقی در مرکز الجلیل، شهر صفد و شمال طبریا را هدف قرار داده‌اند.

همچنین به دنبال حملات موشکی و پهپادی از خاک لبنان، آژیرهای هشدار در الجلیل غربی فعال شده و به ساکنان دستور داده شده است فوراً به پناهگاه‌ها بروند.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که نیروهای این جنبش چندین بمب و تله انفجاری را در مسیر یگان‌های صهیونیست که به سمت شهرک حداثا در جنوب لبنان در حال پیشروی بودند، منفجر کردند که در نتیجه آن دو خودروی زرهی آسیب دیده و پیشروی نیروهای رژیم اسرائیل متوقف شد.

این جنبش در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که یک تانک مرکاوا را با استفاده از پهپاد انتحاری «ابابیل» هدف قرار داده و همزمان نیروهای صهیونیست در حال پیشروی را با موشک‌ها و رگبار گلوله‌های توپخانه زیر آتش گرفته است.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که درگیری و مقابله با نیروهای رژیم اسرائیل در محور حداثا همچنان ادامه دارد.

این جنبش در ادامه این بیانیه‌ها، از هدف قرار دادن دو تانک مرکاوا در منطقه «البالوع» با دو فروند پهپاد انتحاری ابابیل و وارد کردن ضربات مستقیم به آن‌ها خبر داد.

حزب الله همچنین اعلام کرد یک تانک مرکاوا را در قالب یک یگان زرهی رژیم اسرائیل در شمال شهرک «البیاضه» هدف قرار داده که این اقدام به عقب‌نشینی نیروهای صهیونیست زیر آتش سنگین توپخانه منجر شده است.

این گروه مقاومت در پایان اعلام کرد سومین تانک مرکاوا در منطقه البالوع را نیز با موشک‌های مستقیم هدف قرار داده و این تانک را منهدم کرده است.