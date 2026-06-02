پویا تابعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جریان جنگ رمضان، بخشهایی از واحدهای مسکونی در لرستان آسیب دید.
وی با بیان اینکه برخی از واحدهای مسکونی در استان تخریب و برخی نیز نیازمند تعمیر شدند، عنوان کرد: در مصوبهای که از سوی دولت ابلاغ شد، کار ارزیابی و بررسی واحدهای مسکونی بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان شش هزار و ۳۰ واحد در لرستان طی جنگ رمضان آسیب دیدند، افزود: این تعداد واحد شامل احداثی، مقاومسازی و تعمیری میشوند.
تابعی، ادامه داد: از این تعداد، پنج هزار و ۹۱۲ واحد مسکونی هستند و هزار و ۱۷ واحد نیز تجاری هستند.
وی با بیان اینکه در مجموع ۱۳۳ واحد در استان تخریبی هستند، گفت: همچنین ۲۰ واحد نیز تجاری هستند که تخریب شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در مجموع ۱۵۳ واحد مسکونی و تجاری در استان تخریب شدهاند، عنوان کرد: شش هزار و ۷۷۶ واحد نیز تعمیری هستند که از خسارتهای جزئی تا تعمیرات اساسی را شامل میشوند.
تابعی، افزود: در روزهای اول جنگ، مکانهایی مانند مدارس، هتلها و... برای اسکان چندروزه افرادی که خانههایشان تخریب و آسیبدیده بود در نظر گرفته شد، در چهارم و پنجم فروردینماه بود که مصوبهای برای بحث اسکان موقت ابلاغ شد که در مراکز استانهای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن، در سایر شهرها بالای ۲۵ هزار نفر، ۶۰۰ میلیون تومان، شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، ۴۰۰ میلیون تومان و در روستاها، ۳۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت یک جا و یکساله و دوساله در نظر گرفته شد.
وی گفت: این تسهیلات برای واحدهای احداثی در نظر گرفته شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با بیان اینکه تا کنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در استان پرداخت شده است، افزود: همچنین از اوایل فروردینماه، ارائه خدمات شهرداریها و همچنین نظاممهندسی برای ساخت واحدهای تخریبی در استان رایگان اعلام شد.
نظر شما