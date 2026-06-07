ارزیابی خسارت بیش از ۱۴ هزار واحد در کرمانشاه

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان فرآیند دقیق پایش مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: بر اساس جدول آماری ثبت شده تا تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۵، ارزیابی خسارات وارده به اماکن شهری و روستایی ناشی از جنگ رمضان در استان کرمانشاه به طور کامل انجام شده است.

وی به مجموع واحدهای ارزیابی‌شده اشاره کرد گفت: طبق داده‌های مستند موجود، در مجموع ۱۴ هزار و ۵۶۵ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به تفکیک آسیب‌های بخش مسکونی پرداخت و افزود: در حوزه واحدهای مسکونی، در مجموع ۱۲ هزار و ۴۱۶ واحد پایش شدند که از این تعداد، ۱۵۴ واحد تخریبی، ۶ هزار و ۱۳۱ واحد تعمیری و ۶ هزار و ۱۳۱ واحد نیز دچار خسارت شکستگی شیشه شده‌اند.

خدادادی وضعیت خسارت در بخش تجاری را تشریح کرد و گفت: در حوزه اماکن تجاری نیز مجموعاً ۲ هزار و ۱۴۹ واحد ارزیابی شده است که آسیب‌های آن شامل ۱۴ واحد تخریبی، ۸۴۴ واحد تعمیری و یک هزار و ۲۹۱ واحد در بخش شکستگی شیشه ثبت گردید.

وی با تحلیل درصد و سهم کلی انواع خسارت‌ها در بخش‌های مسکونی و تجاری تصریح کرد: از کل ۱۴ هزار و ۵۶۵ واحد خسارت‌دیده در استان، ۵۱ درصد شامل ۷ هزار و ۴۲۲ واحد مربوط به خسارت شیشه، ۴۸ درصد شامل ۶ هزار و ۹۴۵ واحد مربوط به بخش تعمیری و یک درصد شامل ۱۶۸ واحد در زمره واحدهای تخریبی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با اتمام کار کارشناسی و ثبت دقیق آمار ارزیابی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تأمین اعتبار، توزیع تسهیلات و آغاز عملیات بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده با تمام ظرفیت‌های اجرایی بنیاد مسکن انجام خواهد گرفت.