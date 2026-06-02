۳ پیشنهاد گوترش درباره حضور نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با ارسال نامه ای به شورای امنیت تاکید کرد، بعد از پایان مأموریت نیروهای یونیفل در جنوب لبنان در اواخر سال جاری میلادی سه گزینه وجود دارد.

وی اضافه کرد، گزینه اول شامل حضور ۳۵۰ ناظر نظامی غیر مسلح و چهار گردان پیاده نظام برای حمایت از آنها متشکل از ۷۵۰ نیروی نظامی مسلح و یک نیروی ذخیره متشکل از ۷۰۰ تن برای استقرار در طول خط آبی تا رود لیتانی است.

گوترش بیان کرد، گزینه دوم استقرار ۲۸۵ ناظر نظامی غیر مسلح در کنار ۲ گردان پیاده نظامی متشکل از ۷۵۰ نیروی مسلح و نیروی ذخیره متشکل از ۴۵۰ عنصر مسلح مستقر در منطقه واقع شده میان رود لیتانی و خط آبی است. این نیروها می توانند بر بخش هایی از خط آبی به صورت مستقیم نظارت داشته باشند.

گزینه سوم نیز شامل حضور ۲۱۵ ناظر نظامی غیر مسلح و ۲ گردان پیاده نظام با ۴۵۰ نیروی مسلح و نیروی واکنش سریع متشکل از ۳۵۰ نظامی مسلح است. این نیروها مسئول نظارت بر تحولات طول خط آبی تا چند کیلومتر در شمال این خط خواهند بود.

لازم به ذکر است که با وجود استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان رژیم صهیونیستی این مناطق و بخش های نزدیک به نیروهای سازمان ملل را نیز هدف قرار داده بود.