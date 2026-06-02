به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای حزب الله لبنان بامداد امروز سه شنبه اعلام کردند که با تلاش نظامیان صهیونیست برای پیشروی در منطقه حداثا واقع در بنت جبیل مقابله کردند.

آنها همچنین نقشه نظامیان دشمن برای پیشروی در منطقه البیاضه واقع در صور را ناکام گذاشتند.

حزب الله لبنان اعلام کرد، رزمندگان در مسیر عبور نظامیان صهیونیست به سمت حداثا بمب هایی را منفجر کردند که باعث انهدام ۲ خودروی زرهی و توقف این پیشروی شد. یک تانک مرکاوا نیز با پهپاد انتحاری ابابیل هدف قرار گرفته و نظامیان صهیونیست با بارانی از موشک ها و خمپاره ها رو به رو شدند.

بعد از آن ۲ تانک دیگر مرکاوا نیز در منطقه البالوع در حداثا با پهپادهای ابابیل هدف قرار گرفتند.

در شمال منطقه البیاضه نیز یک تانک مرکاوا با اصابت موشک حزب الله هدف قرار گرفت و نظامیان صهیونیست مجبور به عقب نشینی شدند.