  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۴

هشدار انصارالله یمن به تل‌آویو درباره نقض آتش‌بس لبنان

هشدار انصارالله یمن به تل‌آویو درباره نقض آتش‌بس لبنان

یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن به دشمن صهیونیستی نسبت به نقض آتش بس لبنان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد الفرح یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، دشمن صهیونیستی باید بداند هر گونه نقض آتش بس لبنان با واکنش رو به رو خواهد شد.

وی اضافه کرد، نظامیان دشمن در جنوب لبنان تا زمان عقب نشینی در معرض هلاکت قرار خواهند داشت و هر گونه تشدید تنش علیه لبنان با واکنش گسترده و فراگیر پاسخ داده می شود.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام به اصطلاح آتش بس در لبنان در سایه سکوت جهانی به صورت گسترده مناطق مختلف این کشور را بمباران کرده است.

کد مطلب 6847554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها