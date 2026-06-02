به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد الفرح یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، دشمن صهیونیستی باید بداند هر گونه نقض آتش بس لبنان با واکنش رو به رو خواهد شد.

وی اضافه کرد، نظامیان دشمن در جنوب لبنان تا زمان عقب نشینی در معرض هلاکت قرار خواهند داشت و هر گونه تشدید تنش علیه لبنان با واکنش گسترده و فراگیر پاسخ داده می شود.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام به اصطلاح آتش بس در لبنان در سایه سکوت جهانی به صورت گسترده مناطق مختلف این کشور را بمباران کرده است.