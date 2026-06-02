به گزارش خبرنگار مهر، محسن حق‌نیا صبح امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های استان اظهار کرد: مطابق داده‌های استخراج‌شده از سامانه‌های ترددشمار برخط، در دو ماه گذشته مجموع ۵۴ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۷۶۵ تردد در کل محورهای استان خوزستان به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه، کاهش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به سهم ناوگان سنگین در جاده‌های استان افزود: در بخش تردد خودروهای سنگین نیز هشت میلیون و ۶۴ هزار و ۴۷۳ مورد عبور و مرور ثبت شده است. این شاخص نیز نسبت به دوره گذشته که رقمی بالغ بر ۹ میلیون و ۲۲۴ هزار مورد بود، ۱۲ درصد کاهش داشته است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در ادامه به معرفی شریان‌های اصلی و پرتردد استان پرداخت و تصریح کرد: طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته، سه محور خرمشهر - آبادان، آبادان - خرمشهر و ماهشهر - بندر امام خمینی ره بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

حق‌نیا در پایان تأکید کرد: نظارت دقیق بر جریان ترافیک و تحلیل هوشمند داده‌های جاده‌ای، اولویت اصلی این اداره کل برای ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی استان خوزستان است.