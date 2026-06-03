۲ ستاره والیبال ایران راهی ژاپن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امین اسماعیل‌نژاد که سابقه بازی در لیگ‌های معتبر ایتالیا، لهستان و ترکیه را در کارنامه دارد، یکی از باتجربه‌ترین لژیونرهای حال حاضر والیبال ایران محسوب می‌شود؛ او به همراه مبین نصری که در لیگ‌های لهستان و روسیه بازی کرده راهی شرق آسیا شدند.

باشگاه ژاپنی جی تی تاندر هیروشیما با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از جذب این دو بازیکن ایرانی خبر دارد. باشگاه هیروشیما در فصل گذشته نتایج خوبی کسب نکرد. هدایت او که بر عهده خاویر وبر است و امیدوار است با جذب این دو ستاره ایرانی شرایط بهتری پیدا کند و در مسیر کسب عنوان قهرمانی در لیگ ژاپن قرار بگیرد.

اسماعیل نژاد که در حال حاضر یکی از بازیکنان باتجربه تیم ملی والیبال ایران است چند روز پیش از لیست پیاتزا برای حضور در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال خط خورد. البته سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران، دلیل این خط خوردن را مصدومیت اسماعیل نژاد اعلام کرد. اما مبین نصری در ترکیب تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌ها حضور دارد و می‌تواند در کنار تجربه بین‌المللی که داشته حضور در لیگ ملت‌ها را به کارنامه خود اضافه کند.