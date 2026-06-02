به گزارش خبرنگار مهر، بخش کودک و نوجوان کتابخانه عمومی نور باسمنج صبح سهشنبه با هدف ارتقای خدمات کتابخانه ای ویژه کودکان و نوجوانان، در ۸۰ مترمربع و با هزینه کرد ۶ میلیارد ریال پس از بازطراحی و تجهیز، با حضور اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی، ناصر قادری بخشدار باسمنج و سایر مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
اسد بابایی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی، در حاشیه جلسه انجمن کتابخانه عمومی بخش باسمنج و آیین افتتاح این بخش، توجه به کودکان و نوجوانان را از مهمترین سیاستهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور دانست و اظهار کرد: سرمایهگذاری فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و کتابخانههای عمومی با توجه به پراکندگی و گستردگی جغرافیایی در این مسیر نقشی بیبدیل در تربیت نسلی آگاه، خلاق، مسئولیتپذیر و کتابخوان بر عهده دارند.
وی با اشاره به تحول کارکرد کتابخانههای عمومی در سالهای اخیر افزود: کتابخانههای عمومی امروز تنها محل امانت کتاب نیستند، بلکه به مراکز فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند که با ارائه خدمات متنوع آموزشی، فرهنگی و مهارتی، رشد فکری و اجتماعی را فراهم میکنند.
بابایی همچنین با تأکید بر اهمیت ایجاد تجهیز فضاهای اختصاصی برای کودکان در کتابخانهها گفت: طراحی محیطهای کودکمحور و جذاب، زمینه انس هرچه بیشتر کودکان با کتاب را فراهم کرده و موجب میشود عادت مطالعه از سنین پایین در آنان نهادینه شود؛ موضوعی که آثار و برکات آن در آینده فرهنگی جامعه نمایان خواهد شد.
گفتنی است بخش کودک کتابخانه نور باسمنج با بهرهگیری از طراحی متناسب با نیازهای کودکان، منابع مطالعاتی، تجهیزات و بازی های آموزشی و فضاهای خلاقانه، محیطی جذاب و پویا برای آشنایی نسل نو با کتاب و کتابخوانی فراهم کرده است.
