پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی کتابخانه روستای دیزج امیرمدار اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی روز چهارشنبه در سفر یک‌روزه به شهرستان اسکو، از پروژه در حال احداث کتابخانه عمومی روستای دیزج امیرمدار بازدید کرد.

بابایی در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق روستایی، اظهار کرد: کتابخانه عمومی روستای دیزج امیرمدار با زیربنای ۲۸۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۶۰ میلیارد ریال در حال احداث است و تاکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این پروژه، افزود: توسعه فضاهای کتابخانه‌ای و دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای از اولویت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است و بهره‌برداری از این کتابخانه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سرانه فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه در منطقه ایفا کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی همچنین در ادامه این سفر از کتابخانه عمومی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهر جدید سهند بازدید کرد. وی ضمن حضور در بخش‌های مختلف این کتابخانه، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات کتابخانه‌ای قرار گرفت و با اعضا، مراجعان و کتابداران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این بازدید، مسائل و نیازهای کتابخانه مورد بررسی قرار گرفت و بابایی بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، توسعه برنامه‌های فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه‌های جذب بیشتر مخاطبان تأکید کرد.