فرماندار هشترود: کتاب و کتابخوانی زیربنای توسعه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنی عصر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان هشترود، با تأکید بر جایگاه والای کتاب و کتابخوانی به عنوان زیربنای توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع، گفت: ترویج فرهنگ مطالعه نه تنها موجب ارتقای دانش عمومی میشود، بلکه جامعه را در برابر آسیبهای اجتماعی مقاومتر میکند.
وی با تقدیر از رویکرد جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور و استان آذربایجانشرقی در بهسازی و شاداب سازی کتابخانه های عمومی، اظهار داشت: بهسازی کلی کتابخانه آیت الله انتظاری هشترود توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان در سال گذشته، نمونه موفقی از این رویکرد است که با استقبال پرشور اهالی فرهنگ و ادب این منطقه روبرو شده است.
فرماندار هشترود گفت: برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین همه اقشار مردم، نیازمند همدلی و همکاری نهادها و ادارات مرتبط در شهرستان هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت خیرین و همکاری ادارهکل کتابخانه های عمومی استان، شهرستان هشترود در آینده شاهد راهاندازی کتابخانه سیار باشد تا در راستای برقراری عدالت فرهنگی، مناطق فاقد کتابخانه و کمبرخوردار را تحت پوشش قرار دهد.
حسنی خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساختهای کتابخانهای، گامی مؤثر در افزایش سرانه مطالعه و دسترسی عادلانه همه اقشار به منابع اطلاعاتی است.
فرماندار هشترود همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانههای محلی برای معرفی کتابهای مفید و ترغیب عموم مردم به امر مطالعه تأکید کرد و افزود: رسانهها میتوانند با فرهنگسازی مستمر، مطالعه را به یک عادت روزمره در خانوادهها تبدیل کنند و نقش بیبدیلی در جذب جوانان به کتابخانهها ایفا نمایند.
نظر شما